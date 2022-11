Brendan Fraser boicotta i Golden Globes | “Non ci andrò Mia madre non ha cresciuto un ipocrita” Ecco perché

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Nienteper. Seppur candidato per l’acclamata interpretazione del protagonista di The Whale, il 53enne star della trilogia de La Mummia ha affermato che non parteciperà alla prestigiosa manifestazione del settore in quanto sostiene di essere stato aggredito sessualmente in passato dall’ex presidente dell’organizzazione che gestisce i premi. Nel 2018,ha affermato pubblicamente che Philip Berk, membro di lunga data della Hollywood Foreign Press Association, ed ex presidente dell’organizzazione dietro i, una volta lo palpò a un pranzo a Beverly Hills, nel 2003., come riporta il Guardian, ha spiegato che il presunto incidente è stato il primo fattore per cui è scomparso da Hollywood per così tanto tempo: “Stavo incolpando ...