Ascolti TV 16 novembre 2022 | duplice festa per Flavio Insinna con L' Eredità e la maxi vincita

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 17 novembre 2022) Come sono andati glitv del giorno 16? Con la variegata offerta del palinsesto Rai e Mediaset, si sono registrati dei grossi movimenti tra gli spettatori. Tra soap e programmi d'intrattenimento, come Uomini e Donne e L', si può dire che è stato un mercoledì intenso e anti-noia. Proprio nel game show capitanato dasi è registrata unache ha contribuito a giovare all'audience del programma stesso!TV ieri 16Prime Time, boom per Albania-Italia È terminato 1-3 per l'Italia, l'incontro di calcio di ieri 16e che ha impegnato la nazionale azzurra contro quella albanese. A seguire l'amichevole in prima serata, su Rai 1, sono ...