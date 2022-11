Android 13 per Samsung Galaxy Z Fold4 | Flip4 | Galaxy A52 e tanti altri aggiornamenti Samsung

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tra13 per gli ultimi pieghevoli e non solo e patch di sicurezza di novembre, ci sono moltidida raccontare. L'articolo proviene da Tutto

Oltre a Snapdragon 8 Gen 2gli smartphonetop di gamma , Qualcomm ha svelato la sua ricettacostruire occhiali di realtà aumentata leggeri e senza fili, un insieme di chip e piattaforma che prende il nome di ...Offerte Amazon Nelle ultime ore infatti Samsung ha avviato la distribuzione dell'aggiornamento ad13il suo dispositivo di gamma media. Il major updateGalaxy A52 arriva accompagnato ...Tuttavia, il suo rilascio è solo una voce a questo punto e l’azienda non ha rivelato alcuna informazione su un programma di lancio per questo articolo. Nonostante il fatto che precedenti speculazioni ...Google ha reso disponibile una nuova versione del Play Store che invita gli utenti Android ad aggiornare le app che vanno in crash.