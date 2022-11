Amber Heard | le femministe la difendono per le molestie subite dopo il processo con Johnny Depp

(Di giovedì 17 novembre 2022) Circa 130 firmatari hanno deciso di sostenere pubblicamenteper le discriminazioniaver perso la causa per diffamazione contro. Più di 130 firmatari, tra cui figura anche la femminista Gloria Steinem e importanti organizzazioni per i diritti delle donne, hanno pubblicato una lettera aperta a sostegno di, per leaver perso la sua famigerata causa per diffamazione contro l'ex marito. Nella lettera, condivisa per la prima volta da NBC News, una serie di gruppi femministi come l'Organizzazione nazionale per le donne hanno espresso il proprio sostegno nei confronti dellae ...

Cosmopolitan

And Soon the Darkness , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2 : film horror del 2010 di Marcos Efron, con, Odette Annable e Karl Urban. Killing Point , il film in onda ...- - > Perché Lili - Rose Depp non ha parlato del processo di Johnny Deppe ePerché a 23 anni la giovane attrice sa perfettamente che il punto vero di tutto lo show andato in scena nel ... Processo Heard-Depp: la lettera a sostegno di Amber Heard Lily-Rose Depp difende il suo silenzio dopo le polemiche su Johnny Depp: ''Non sarò mai definita dagli uomini della mia vita'' ...NBC News ha condiviso la denuncia firmata da più di 130 persone, che ha lo scopo di porre l'attenzione sugli abusi a cui sarebbe stata sottoposta l'attrice dai media durante e dopo il processo contro ...