X Factor 2022 | anticipazioni quarto live 17 novembre | gli inediti dei concorrenti | titoli e significato dei brani

42 Prima TV 21:30 - XLive 3 00:15 - Il Testimone Mika 01:45 - La ragazza della porta accanto 03:45 - Lady Killer Ep. 15 04:45 - Lady Killer Ep. 14 05:30 - Coppie che uccidono Ep. 7 19:15 ...PH: Virginia Bettoja - Ufficio stampa Dove trovare i biglietti per finale di XNon sono in vendita, si accederà su invito ma è possibile partecipare a diversi contest per provare ad aggiudicarseli. In definitiva, i biglietti per la finale di Xsi devono ...Il Testimone di Pif su Tv8, la puntata di stasera 16 novembre 2022 in onda subito dopo X Factor il tema della puntata di oggi ...Comunque finisce in lacrime, di gioia o di dolore. Linda (di cognome Riverditi) si sta giocando le sue carte sul palco di X Factor. Nata ad Alba 19 anni fa, è tra le favorite alla vittoria finale. La ...