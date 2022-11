Una suora è finita in carcere per aver picchiato un bambino

(Di mercoledì 16 novembre 2022) AGI - Maltrattamenti a bambini in un istituto per minorenni. È una indagine dei carabinieri della Compagnia di Ischia, che hanno arrestato unae notificato il divieto di dimora in Campania ad altre tre su provvedimento del gip di Napoli, su richiesta dei pm della IV sezione Tutela delle fasce deboli della popolazione. Le quattro suore devono rispondere, in concorso tra loro, di maltrattamenti nei confronti di minori, lesioni personali aggravate e violenza privata aggravata. L'inchiesta è partita da una segnalazione di maltrattamenti ai danni di minori all'interno dell'Istituto religioso Santa Maria della Provvidenza di Casamicciola Terme, nel quale sono ospitati under 18 in attesa di affidamento, adozione o in affido a seguito di provvedimenti giudiziari nonché bimbi e adolescenti con rette pagate privatamente dai genitori. Un filmato, girato da una minorenne ...

