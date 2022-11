Ucraina | legge marziale prorogata fino a febbraio 2023

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Kiev, 16 nov. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il parlamento ucraino ha approvato una nuova proroga dellae della mobilitazione delle forze armatealdel, mese in cui si compirà il primo anniversario dell'offensiva militare lanciata dalla Russia. Le misure, approvate a larga maggioranza, sono state introdotte per la prima volta il 24scorso, poco dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di invadere l', e saranno in vigoreal 19, secondo quanto riferisce l'agenzia Unian. Sarà la quinta proroga, la terza consecutiva di 90 giorni, della

TGCOM

"La maggior parte dei membri condanna fortemente la guerra in, sottolinea come essa stia ... Tuttavia, sinel testo, vi sono "altre visioni e differenti valutazioni della situazione e ...... nella regione di Luhansk , è sotto il controllo dell'! Non una sola casa sopravvissuta, distruzione e morte sono le conseguenze della `pace russa´ che ha regnato qui per 8 mesi", si... Ucraina, legge marziale prorogata sino al 19 febbraio 2023 Kiev, 16 nov. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il parlamento ucraino ha approvato una nuova proroga della legge marziale e della mobilitazione delle forze armate fino al febbraio del 2023, mese in cui ...Zelensky in videocollegamento con il G20 in corso a Bali fissa le dieci condizioni dell’Ucraina per porre fine al conflitto e Vladimir Putin risponde con un potente attacco missilistico ...