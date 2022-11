Tommaso Zorzi ricoverato in ospedale | perché si è circonciso? VIDEO

ha mandato in queste ore un messaggio ai fan dal letto di ospedale a seguito di un'operazione. Ecco come è andata. Anche se parla di morfina, state tranquilli,, ...si è circonciso , ad annunciarlo sui social network è stato lui stesso. L'ex concorrente e vincitore del Grande Fratello Vip 5 si è sottoposto a questo delicato intervento, che è andato ...Tommaso Zorzi ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo essersi recato in una clinica per una circoncisione.Tommaso Zorzi si è circonciso, ad annunciarlo sui social network è stato lui stesso. L’ex concorrente e vincitore del Grande Fratello Vip 5 si è sottoposto a questo delicato intervento, che è andato ...