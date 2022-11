Rösti | una ricetta che dovete assolutamente provare | si prepara in soli 10 minuti!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Avete mai assaggiato i? È un piatto della tradizione svizzera che si cucina in10 minuti. Gli italiani sono molto legati alla cucina della propria tradizione e, come dargli torto. Piatti gustosissimi con pochi ingredienti sono replicati in tutto il mondo. Siamo amatissimi per la pasta e soprattutto per la pizza. Eppure tra di noi c'è sempre qualcuno che decide di sperimentare con diverse ricette provenienti da diverse parti del mondo. Ultimamente sta spopolando la cucina orientali, in particolare quella cinese e giapponese soprattutto grazie all'apertura di tantissimi locali. Inoltre negli alimentari spesso si trovano degli angoli dedicati alle cucine straniere dove si possono acquistare gli ingredienti essenziali: oltre alla ormai comunissima salsa di soia ci sono anche spezie piccantissime per la cucina messicana e fogli di riso per ...