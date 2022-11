Quando il tempo va per il sottile

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tecnicamente sono ultrapiatti tutti gli orologi con uno spessore inferiore a 9 mm, ma nella realtà, in orologeria la sfida della sottigliezza va ben oltre queste misure, con risultati che, almeno alla vista, sembrano andare ben oltre le regole della fisica. Anche in questo caso, ci sono maison che puntano su uno stile più tradizionale e altre che offrono interpretazioni meno ordinarie, ma tutte sono accomunate da un innegabile effetto wow. Richard Mille Con i suoi soli 1,75 mm di spessore, l'orologio creato da Richard Mille in partnership con Ferrari si è aggiudicato, quest'estate, il primato tra tutti gli ultrasottili. Per capire meglio le dimensioni, prendete una moneta da 10 centesimi e sappiate che è più spessa di questo nuovo modello. Per ottenere questo risultato, Richard Mille ha optato per distribuire su una superficie più ampia tutto ciò che poteva non essere impilato, creando ...

