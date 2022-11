Movida a Napoli | duello in aula sulla parola ?bivacco? | regolamento rinviato

Lo ha detto il sindaco di, Gaetano Manfredi , a margine del Consiglio comunale che ha approvato il Regolamento , in tema di, per la serena convivenza tra cittadinanza e ...Carbone ha sottolineato che questo è il primo Regolamento sul tema del Comune di, e ha poi illustrato il maxiemendamento elaborato dalla commissione, che raccoglie tutti gli emendamenti ...Dopo sette mesi di scrittura e riscrittura del testo il «Regolamento di sicurezza urbana» - proposto dall’assessore alla Legalità Antonio De Iesu ex questore di Napoli - ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...