Glass Onion – Knives Out nel segno di Agatha Christie | “Lei cambiava tutto | location e personaggi”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Rian Johonson conferma di aver approcciato al sequelOut –, ispirandosi ade al suo modo di scrivere le storie. La scrittrice era famosa per cambiare completamente storie, personaggi e location in ogni suo romanzo. Purante la conferenza stampa di presentazione del film, il regista diOut e Star Wars: Episodio 8 ha detto di essersi voluto approcciare al sequel come avrebbe fatto: “Non volevamo girare un sequel puro del primo film, ma trattareOut come una saga di. Quindi stesso investigatore che si muove in un contestonuovo: nuovo mistero, nuovi personaggi, nuova location in cui muovere l’azione. ...

è un giallo brillante e postmoderno che valorizza la scrittura contorta di Rian Johnson, giocando con un citazionismo ...