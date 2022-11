Alice Manfrini non ce l’ha fatta | raccontava su TikTok la battaglia al sarcoma di Ewing

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ci sono storie a lieto fine. E poi ci sono quelle che, invece, il finale cenno ma è tutt’altro che felice. Ha combattuto come una guerriera della luce,er bolognese di 24 anni, prima di arrendersi alla malattia con la quale, da due anni, aveva imparato a convivere.è morta il 1° novembre sconfitta dal tumore, undi, che con coraggio ha raccontato sui social, come un compagno inatteso e soprattutto non benvenuto di un viaggio che si è interrotto troppo presto. La notizia è rimbalzata immediatamente online, provocando una valanga di commenti di cordoglio: in tanti la seguivano sui social, in particolare su(@), attratti dalla forza di questa ragazza che ...