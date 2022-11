A che Età si va in Pensione

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Riceviamo molte domande su argomenti legati al lavoro, e tra queste quelle più ricorrenti sono sulla, argomento che tocca dal vivo ciascuno di noi – e non potrebbe essere altrimenti. In particolare, continuate a chiederci , e la risposta a questa domanda in linea teorica è a 67 anni di età e con almeno 20 anni di contributi versati, ma dipende. in Italia? Perché dipende? Anzitutto bisogna considerare che negli ultimi venti anni le normative che si sono succedute non hanno fatto altro che rendere più complicata la questione, e quindi non si può rispondere in maniera generica ma bisogna vedere il singolo caso. Sei una donna? Andrai inad un età differente rispetto ad un uomo che ha versato contributi differenti. Per fare chiarezza vi invitiamo a leggere le guide sullache abbiamo già pubblicato, e ...