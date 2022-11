Scissione probabile La profezia di Massimo Cacciari sul Pd

Leggi su iltempo

(Di martedì 15 novembre 2022) Crisi Pd,fa la sua. I dem andranno incontro a una. Intervistato da Giorno, Resto del Carlino e Nazione,, ex sindaco di Venezia, filosofo prestato alla politica, giudica che il rischiodel Pd sia estremamente. «Mi sembra - spiega- che sia la "procedura" normale per la cosiddetta sinistra (non solo nazional-popolare). Chissà, a questo punto, forse tornare a uno schema Margherita-Ds non sarebbe neppure il male peggiore. Almeno si riconoscerebbe onestamente il proprio fallimento e da questa onesta constatazione si potrebbe più seriamente ripartire»., comunque, si dice in disaccordo con chi ...