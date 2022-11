Sampdoria | Sabiri può partire | Roma e Fiorentina sul trequartista

... Rui Patricio (Portogallo), Vina (Uruguay), Zalewski (Polonia), Dybala (Argentina) Salernitana: Bronn (Tunisia), Dia (Senegal), Piatek (Polonia): Bereszynski (Polonia),(Marocco), ...... SALERNITANA (3) Dylan Bronn (Tunisia, difensore) Boulaye Dia (Senegal, attaccante), Krzysztof Piatek (Polonia, attaccante);(3) Bartosz Bereszynski (Polonia, difensore), Abdelhamid(...I giocatori della Sampdoria, Tomas Rincon e Omar Colley, non andranno al Mondiale per per loro gli impegni non sono ...La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto sul futuro della Sampdoria, crollata in fondo alla classifica nonostante l'arrivo di Stankovic in panchina: il mercato di gennaio ...