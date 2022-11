Quando finisce il Grande Fratello Vip 7 | ecco la data della finale

(Di martedì 15 novembre 2022) IlVip 7 si prolungherà fino agli inizi di aprile 2023: da questa settimana fino a febbraio l'appuntamento diventa settimanale IlVip 7 prolunga e terminerà lunedì 3 aprile 2023. Laesatta del termine del reality condotto da Alfonso Signorini è stata rivelata da Tv Blog. Da questa settimana l'appuntamento con il programma diventa settimanale, la versione bisettimanale del reality dovrebbe tornare a febbraio del nuovo anno Ci aspettano quasi quattro mesi diVip 7, come di consuetudine il reality prolunga ed arriva ad aprile 2023. L'indiscrezione è stata rivelata, in parte dallo stesso Alfonso Signorini ieri nella diretta del 14 novembre. Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese e Daniele Del Moro erano stati chiamati per ...

Un incidente stradale autonomo si è verificato stamattina in via Impastato a Modica. Un giovane è finito in ospedale: era alla guida di una Fiat Puntoper cause ancora poco chiare ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada urtando un muro, cappottando. Scattato l'allarme sul posto è giunta una ambulanza del 118 che ha ...Il Grande Fratello Vip 7 si allunga ancor di più rispetto a quanto precedentemente anticipato. Nelle scorse ore è infatti apparsa su TvBlog un'anticipazione che smentisce in qualche modo i rumors ...Da quando la pandemia ha sdoganato lo smart working, è diventato quasi impossibile prendersi dei giorni off. E quando si è in malattia e si avrebbe il diritto di riposare, si finisce per rispondere a ...