"I tentativi diPaesi di riscrivere la storia del mondo diventano aggressivi e mirano a indebolire la Russia". Lo afferma il presidente russo Vladimir. . 15 novembre 2022..."una breve conversazione" con il presidente francese Emmanuel Macron sul conflitto in Ucraina e che questi "ha ribadito la sua intenzione di continuare i contatti" con"per individuare... Putin, alcuni cercano riscrivere storia e indebolire Russia - Ultima Ora Muro contro muro sulla guerra in Ucraina. Il capo del Cremlino non le manda a dire e attacca esplicitamente l'Occidente smascherando i tentativi ..."I tentativi di alcuni Paesi di riscrivere la storia del mondo diventano aggressivi e mirano a indebolire la Russia". Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin. (ANSA). (ANSA) ...