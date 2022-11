Picchia il figlio con le ortiche ' per farlo diventare uomo' e violenta la moglie | 40enne condannato

(Di martedì 15 novembre 2022) Unè statodal tribunale di Trento per maltrattamenti sulminorenne e violenza sessuale nei confronti della. Per lui suo, anche se ancora bambino , doveva essere ...

In casa loro si respirava un clima di terrore e a farne le spese erano proprio lei e suo. Secondo il racconto della vittima di violenze, quell'uomo da tempo si comportava da vero e proprio ...