Agenzia ANSA

in calo per il prezzo del. Il Wti dle Texas scende dello 0,26% a 85,65 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord è stabile a 93,18 dollari. . 15 novembre 2022... prima del 2030, 230 miliardi di barili diequivalente (bboe) di risorse non sfruttate. ... Come già stabilito alla Cop 26, si prevede l'di un processo che durerà due anni e che porti all'... Petrolio: avvio in calo a 85,65 dollari - Economia (ANSA) - ROMA, 15 NOV - Avvio in calo per il prezzo del petrolio. Il Wti dle Texas scende dello 0,26% a 85,65 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord è stabile a 93,18 dollari. (ANSA).Utilizziamo cookie di prima e di terza parte per garantire la funzionalità del sito, per raccogliere informazioni statistiche sul numero di utenti che accedono al sito e per mostrare annunci pubblicit ...