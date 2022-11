Pa | Zangrillo | ' Dirigenti pubblici e privati uguali | merito cruciale'

Leggi su iltempo

(Di martedì 15 novembre 2022) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Dobbiamo smetterla di distinguere il dirigente pubblico dal dirigente privato, isono tuttie noi dobbiamo essere capaci di dare al dirigente gli strumenti per svolgere il suo lavoro, quindi, innanzitutto dobbiamo renderli consapevoli delle responsabilità che hanno e poi valorizzare il: è un con concetto fondamentale su cui mi batterò moltissimo perché io penso che siaper la crescita del nostro paese". E' quanto ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione a proposito della dirigenza pubblica Paoloarrivando all'assemblea della Cida. "Il ruolo del dirigente è fondamentale, - ha aggiunto il ministro - non è solo un gestore di risorse economiche ma soprattutto di risorse umane, la vera ricchezza nel nostro Paese sta nelle ...