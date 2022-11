Minacce di morte all' infermiera | caos all' ospedale

(Di martedì 15 novembre 2022) Momenti di paura all’Santobono. Necessario l’intervento della polizia. L'è stata messa in sicurezza in una stanza

Scrivo Libero

... in disaccordo con la somministrazione di un farmaco, avrebbero minacciato diun'infermiera , ... 'Sono stata oggetto die violenze per più di 2 ore (mi è stata quasi lanciata una bombola ......piccoli molto spaventati dalle urla e dalle. La mia collega è stata minacciata fisicamente prima con un estintore e successivamente con una bombola per l'ossigeno, è stata minacciata di... Agrigento, minacce di morte ad un barista: si indaga I genitori di un ragazzo, portato al Pronto Soccorso pediatrico minacciano di morte l’infermiera per la somministrazione di un farmaco ...Un’aggressione ai medici di un ospedale. Questa volta, però, si tratta dell’ospedale dei bambini, il “Santobono” di Napoli.