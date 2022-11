Migranti | su Ong e ricollocamenti vogliono fregarci

(Di martedì 15 novembre 2022) Di tutto questo caos sulle Ong e i, bisognerebbe tenere a mente le parole che ieri i portavoce della Commissione europea hanno rilasciato ai giornalisti presenti a Bruxelles. Sono la prova provata, se mai ce ne fosse stato il bisogno, che sulla questione migratoria dalle parti dell’Unione Europea non intendono affatto cambiare musica. Canterebbe Mina: “Parole, parole, parole”. E finiranno col. É vero: Eric Mamer, ieri a Bruxelles, ha ammesso che dopo il caos sulla Ocean Viking è arrivato il momento di tenere un consiglio straordinario Giustizia e affari interni per discutere di migrazioni. Quello di ieri, dove il nostro Antonio Tajani ha presentato i problemi, si è concluso con “un nulla di concreto”. Parola di Joseph Borrell. La Commissione assicura di essere sul punto di “preparare il piano d’azione”, in modo da avere una riunione ...

