Lavoratori fragili e Smart Working ultime notizie

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 15 novembre 2022) Con la conversione in Legge n. 142/2022 del Decreto Legge n. 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. Decreto Aiuti-bis) sono stati chiariti alcuni aspetti relativi alla possibilità di svolgere il lavoro in modalità agile () da soggetti rientranti per legge nella categoria dei cosiddetti. Gli italiani si sono confrontati con questa modalità lavorativa scoprendone i vantaggi sia per le aziende che per i. Per questo, terminata la fase acuta dell’emergenza, si è venuto a creare un caos normativo e la necessità di regolamentare alcuni aspetti del lavoro agile anche ai fini di contenimento del contagio. Una situazione che ha costretto il Governo ad intervenire e che si è prorogata fino ad aprile 2022 quando è entrato in vigore il Decreto Riaperture. Cerchiamo di ...