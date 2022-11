Il canone Rai resta in bolletta anche nel 2023

Le indiscrezioni sul cambio di metodo di pagamento per ildal 2023 sono prive di fondamento. A confermarlo è il Ministero dell'Economia e Finanze in una nota, dove viene spiegato che anche il prossimo anno la tassa sul possesso di apparecchi ...Sicuramente ilresterà in bolletta , come annunciato dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti , nonostante il Pnrr ne prevedesse l'esclusione. Sul fisco, come ribadito da Matteo ...Con un comunicato il governo ha reso ufficiale la permanenza del canone Rai in bolletta anche per il 2023, ecco la reazione del Codacons e dei sindacalisti.Le voci di un’esclusione del canone Rai dalla bolletta elettrica non risultano fondate. Così una nota del Mef. La milestone Pnrr – prosegue il Tesoro – trova il suo fondamento ...