Giuntoli | “De Laurentiis un fuoriclasse | ci sono state incomprensioni ma…”

... ignorando le mode e il pensiero omologato, svestendosi persino brutalmente per sfilare via leggero nello stile liberty che Dehanno cavalcato senza paura e quasi fossero degli ...... Cristiano. È l'artefice, insieme al presidente, dello straordinario mercato estivo del club di De. Spiega come nasce un capolavoro come il suo. "Con l'impegno, credo anche con ...Giuntoli ha rilasciato un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport. "Napoli e Spalletti ancora insieme, c'è un'opzione che garantisce al club il rinnovo del tecnico", ha sottolineato il dirigente ...“Lucio resta qui. Napoli e Spalletti insieme ancora a lungo”.Titola così l’edizione odierna del Corriere dello Sport che apre con l’intervista al direttore sportivo del Napoli ...