Giugliano | accoltella la moglie con 10 colpi | 37enne arrestato

La Repubblica

Pizzo al Savoia, il pentito: "Pagava anche ilTorre" Pietro Izzo tira in ballo anche l'ex presidente Mazzamauro, che ha negato rapporti con il clan Gionta All'arrestato sono contestati ......non vuole sentire ragioni e lo. Per fortuna le ferite si riveleranno lievi. A questo punto l'uomo afferra la moglie e si chiude in bagno. Sul posto arrivano i carabinieri di... Giugliano in Campania, accoltella la moglie con 10 colpi, arrestato 37enne L'uomo in preda a un raptus di gelosia e di follia ha colpito la moglie 10 volte: la donna è grave in ospedale ...Ha colpito la moglie 10 volte con una lama, un taglio più profondo alla schiena. Lei, per fortuna, è ancora viva. A Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, i carabinieri della locale stazione ...