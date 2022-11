G20 | Zelensky detta le dieci condizioni per la pace E Lavrov resta ad ascoltarlo

(Di martedì 15 novembre 2022) Volodymyrinterviene in videocollegamento al G20 di Bali eleucraine per lacon la Russia. "C'è una formula ucraina per laper l'Ucraina, l'Europa e il mondo. E c'è una serie di soluzioni che possono essere implementate per garantirla davvero. Dopo aver partecipato al vertice del G20, ho presentato proposte per tali soluzioni, specifiche ed oneste. L'Ucraina offre ai principali stati del mondo di essere co-creatori diinsieme a noi", ha spiegato il presidente ucraino su Telegram sintetizzando così il suo intervento al G20 in Indonesia: "1. sicurezza dalle radiazioni e dal nucleare; 2. sicurezza alimentare; 3. sicurezza energetica; 4. rilascio di tutti i prigionieri e deportati; 5. attuazione della ...

