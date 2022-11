Zazoom Blog

La mia famiglia e altri animali. Non è il libro di Gerald Durrell ma è la storia di una famiglia ...La mia famiglia e altri animali. Non è il libro di Gerald Durrell ma è la storia di una famiglia ... Filey Cat Rescue | il rifugio felino che adotta i gatti randagi “Questo è tutto quello che voglio fare” A family who adopted 20 cats in lockdown have turned their house into a rescue centre with more than 130 felines. Tina Lewis, 54, runs Filey Cat Rescue in North Yorkshire with her 68-year-old husband ...A family who decided to adopt nearly 20 cats in lockdown have now had their house converted into a rescue centre where they live - with more than 130 felines.