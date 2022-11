Emma Marrone | «Ce ne fosse uno che si fidanza con me…» Il commento autoironico sugli 8 miliardi di persone

(Di martedì 15 novembre 2022) L’autoironia dinon passa inosservata. Oggi, 15 novembre 2022, la popolazione mondiale ha raggiunto un nuovo traguardo: siamo ufficialmente 8di. La notizia, senza precedenti, è stata condivisa sui social, ma agli utenti tra i diversi commenti non è sfuggito quello diche ha ironizzato sulla sua vita sentimentale sotto al post di Trash Italiano. Cosa ha scrittoè single, ma questa non è una novità. La sua vita sentimentale è stata per anni al centro delle pagine di gossip, dalla storia d’amore con Stefano De Martino (e il tradimento con Belen Rodriguez) a quella con Marco Bocci… le relazioni della cantante salentina sono sempre state turbolente., tuttavia, non ha mai smesso ...

La popolazione mondiale ha raggiunto oggi gli otto miliardi di persone. Tra loro "ce ne fosse uno che si fidanza con me". A commentare con ironia la nuova stima delle Nazioni Unite è Emma Marrone, che su Twitter scherza sul fatto di non avere ancora trovato la sua dolce metà nonostante la popolazione mondiale sia in crescita. Emma Marrone vuole diventare madre. Anche da single, se non dovesse trovare l'uomo giusto. "Io ho conservato il tessuto ovarico", ha rivelato in un'intervista rilasciata a "Vanity Fair".