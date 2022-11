Chris Hemsworth svela la chat degli Avengers su Chris Evans | “il più sexy del 2022”

(Di martedì 15 novembre 2022)i messaggi intra gliche prendono in giro– l’uomo piùdel. Nelladi gruppo si sono riuniti, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo.ha raccontato lunedì al Jimmy Kimmel Live, riferendosi alla copertina della rivista e alla foto dicon le mani nascoste dietro la schiena: “Gli abbiamo chiesto ‘Cosa stai facendo con le mani lì dietro?’ Downey ha detto che lo stanno arrestando. Io ho detto che era una bellissima foto ...

ha infatti svelato in che modo gli altri interpreti dei supereroi hanno reagito alla vittoria dell'attore originario di Boston. Nel corso di una recente chiacchierata al Jimmy Kimmel ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacoloha dimostrato più volte il suo umorismo dentro e fuori dal set e, poche ore fa, ha condiviso un video inedito dietro le quinte di Thor: Love and Thunder, a diversi mesi dell'uscita del ...Chris Hemsworth ha svelato l'intervento risolutivo dei Marvel Studios nel bloccare il suo reality show estremo nel timore che morisse prima di completare il suo lavoro nell'MCU.Limitless con Chris Hemsworth mette al centro la scienza d’avanguardia sulla longevità umana. A metà tra un’avventura scientifica globale e un viaggio personale, ogni episodio della serie segue Chris ...