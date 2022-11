«Un tempo ogni ciclista aveva la sua sella | Coppi portava la sua in giro per il mondo in valigia»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 14 novembre 2022) Su Il Giornale una bella intervista a Giuseppe Bigolin, 82 anni, alpino della Brigata Cadore, tra i primi volontari nella tragedia del Vajont. E’ il presidente di Selle Italia, uno dei grandi marchi del ciclismo italiano e non solo italiano. Una storia che per lui arriva quasi per caso. «Io avevo iniziato a lavorare nel campo dei filati e dell’abbigliamento. Già arrivavano le prime commesse importanti quando un giorno, mio fratello Riccardo, arriva si siede a tavola mi dice: “Bepi ascolta, ho trovato una cosa che potrebbe fare al caso tuo. Ho rilevato un marchio che si chiamaItalia e potresti lavorarci tu…”». La sua è una storia lunga, dice Bigolin, che comincia da suo padre. «Sì, faceva il mugnaio e in casa eravamo in tredici figli, otto maschi e cinque femmine. Quando i contadini ci incontravano o andavamo alla macina ci confondevano; “ma qual figlio seo ti…”. ...