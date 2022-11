Sport in tv oggi lunedì 14 novembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di lunedì 14 novembre 2022)142022, saranno di scena diversi: il tennis con le ATP Finals, l’hockey su pista con i Mondiali, il taekwondo con i Mondiali, il basket con le qualificazioni ai Mondiali, il calcio con il Campionato Primavera e la Serie C, e molti altri ancora.IN TV(LUNEDI’ 14) 00.30 Hockey su pista, Mondiali: finale 1° posto, Portogallo-Argentina – www.worldskategames.tv 11.30 Tennis, ATP Finals: Koolhof/Skupski-Kokkinakis/Kyrgios – SkyUno, SkyTennis, Sky Go, Now, Tennis TV 14.00 Tennis, ATP Finals: Medvedev-Rublev – SkyUno, SkyTennis, Sky Go, Now, Tennis TV 15.00 Calcio, Campionato Primavera: Verona-Frosinone – ...

Cuadrado 6 La spia della riserva è accesa, e non da, e lo conferma l'inizio con troppi errori in palleggio non da lui. In generale viaggia a corrente alternata, tra sprazzi e pause, ma strappa ...... direttore della corsa rosa, e Paolo Bellino, direttore generale e amministratore delegato di RcsIl più anziano è Vittorio Adorni, checompie 85 anni, splendidamente portati. ...La Lazio esce pesantemente sconfitta dall’Allianz Stadium. Finisce 3-0 contro la Juve di Allegri, che supera i biancocelesti in classifica. Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per ...PORDENONE - Grandissimo finale di stagione per Filippo Bravi, che in coppia con Enrico Bertoldi su Hyundai I 20 N Rally 2, si aggiudica il secondo posto della finale di Coppa Italia Rally Aci Sport, g ...