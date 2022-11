Sport | Abodi | ' In Italia serve più ' ghiaccio' dal punto di vista impiantistico'

(Di lunedì 14 novembre 2022) Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Inpiù '', daldi. Studieremo un'attività che sia in parte eredità anticipata dei giochi di Milano-Cortina 2026, per lasciare qualcosa. C'è poco, ci fa piacere che siate riusciti, nonostante i pochi impianti, ad ottenere risultati, ma dobbiamo fare di più".Lo ha detto il Ministro delloe dei giovani Andreala consegna dei Collari d'Oro ad Arianna Fontana e ai campioni del Curling alla Palestra Monumentale del Foro Italico. "Voglio studiare una campagna per elaborare infrastrutture che possano ospitare tutte le discipline che interessano il", ha aggiunto

Il ministro dello, Andrea, ha chiesto subito chiarimenti al presidente del Coni Giovanni Malagò e a quello della Federcalcio, Gabriele Gravina , che ha convocato per martedì mattina alle ...Pochi giorni fa, il ministro delloe dei giovani, Andrea, uno che il mondo del calcio lo conosce perfettamente, ha sottoscritto la lettera all'Uefa di sostegno per la candidatura della ... Sport: Abodi, ‘vorrei dare un Collare d’Oro ideale alle famiglia del volontariato’ L’arresto del procuratore capo dell’Associazione Italiana Arbitri ha sconvolto il mondo del calcio: le conseguenze ...Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “In Italia serve più ‘ghiaccio’, dal punto di vista impiantistico. Studieremo un’attività che sia in parte eredità anticipata dei giochi di Milano-Cortina 2026, per lasciar ...