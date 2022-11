Quanto costa vedere una partita del Mondiale? Prezzi assurdi in Qatar

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ildi2022 sarà un grande modo perle migliori nazionali, ma per assistere a questo spettacolo i costi sono alle stelle. Non ci sono dubbi che risulta essere davvero molto particolare ildi calcio durante l’inverno, con l’edizione inche sicuramente non parte con i migliori auspici, con le critiche attorno a questa decisione che sono state portate in auge anche dall’ex Presidente della Fifa Joseph Blatter, con iche sono davvero folli. AdobePossiamo già dirlo in anticipo e senza alcun tipo di problema di essere smentiti che la decisione di assegnare ilalsia stato un vero e proprio fallimento su tutta la linea. Potare la massima competizione internazionale addirittura nel periodo invernale è ...