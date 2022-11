anteprima24.it

. Nel bellissimo borgo di San Martino a, i Vigili del Fuoco di Avellino unitamente al personale dell'Associazione Nazionale del Corpo sezione di Avellino, durante ...1 Mercogliano 11 Mirabella Eclano 1 Montefalcione 24 Montefredane 4 Montella 3 Montemarano 1 Montemiletto 1 Montoro 2 Moschiano 2 Mugnano del C. 1 Pago del Vallo di L. 1 Parolise 1 ... Monteforte Irpino, grande partecipazione per l'Estate di San Martino Previsioni meteo per il 14/11/2022, Monteforte Irpino. Giornata caratterizzata da pioggia, temperature comprese tra 8 e 13°C ...Monteforte Irpino, previsioni meteo per il 13/11/2022. Generali condizioni di cielo poco nuvoloso, temperatura minima 8°C, massima 14°C ...