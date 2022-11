Marotta | ' Dzeko merita il rinnovo Juve? Non andai via per l' operazione Ronaldo'

fcinter1908

e stadio Per il rinnovo dinon ha dubbi: "Merita il rinnovo, è un grande professionista, attaccato alla maglia e come tanti vecchietti in giro ha il vizio del gol. Al momento ...Beppe, ad dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 nel programma Radio Anch'Io Sport Beppe, ad dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 nel programma Radio Anch'Io Sport. Le sue dichiarazioni: ATALANTA - "Da ieri non è cambiato nulla se non la consapevolezza di essere ... Marotta: “Dzeko non farà la fine di Perisic, vuole restare e merita rinnovo” "Non credo che con Dzeko finirà come con Perisic, ha dimostrato di voler restare con noi e sicuramente merita il rinnovo perché ha ...Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 nel programma Radio Anch’Io Sport Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 nel programma Radio Anch’Io ...