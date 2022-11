F1 | Sebastian Vettel | “Primo pit stop in ritardo | poi siamo stati sfortunati con la Safety Car”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il Gran Premio del Brasile 2022 di Formula 1 pernon si è concluso nel migliore dei modi, con l’undicesima posizione finale. Un peccato per il pilota della Aston Martin che in realtà avrebbe meritato quantomeno di portare a casa qualche punto. Il passo c’era, anche il ritmo, ma prima un pitritardato e poi laCar nel finale (causata dai problemi avuti da Lando Norris) hanno complicato e non poco la gara diche si è dovuto accontentare di finire ai piedi della top 10. Ecco il commento alla gara del tedesco riportato dal portale Speedweek: “Tutto sommato è stata una buona gara: ilpitè stato fatto un po’ ine mi è costato qualche posizione, anche con laCar non ...

