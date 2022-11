F1 | Christian Horner | “I piloti si sono stretti la mano | Verstappen aiuterà Perez ad Abu Dhabi”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Weekend peggiore dell’anno per la Red Bull in Brasile, che si è concluso con il sesto posto di Maxed il settimo di Sergioal termine del Gran Premio di San Paolo 2022, penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il Drink Team si è reso protagonista di una prestazione incolore a Interlagos, inoltre la gestione deinel finale di gara è stata molto complessa e controversa. Desta scalpore infatti l’ordine di scuderia imposto ain favore di(per aiutare il messicano nella lotta con Leclerc per la seconda piazza nel Mondiale), ma non rispettato dall’olandese che si è rifiutato di rallentare e cedere la posizione al teammate messicano. “Andiamo ad Abucome squadra per fare del nostro meglio affinché Checo ottenga il secondo posto. ...

via radio ha risposto a Perez di essere profondamente dispiaciuto e che il team si riunirà per discutere di quanto avvenuto. Perez ha concluso le comunicazioni con un lapidario: 'Sta ...Comunque, una volta in pista, abbiamo scoperto di soffrire di più degrado di quanto ci aspettassimo - ha spiegato il team principal- in aggiunta, la Mercedes era davvero veloce e ...E' una Red Bull in difficoltà quella vista ad Interlagos nella Sprint Race. Checo Perez si è dimostrato chiaramente in difficoltà nella sua rimonta, dalla nona solo alla quinta posizione. Situazione p ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...