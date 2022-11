Dopo Mattarella | Tajani fa la colomba con la Francia Ma non ottiene nemmeno un vertice straordinario sui migranti

... burrascosi, con la Francia, in merito alla situazione dei migranti, oggi il Presidente... Recep Tayyip Erdogan prima , e con il Presidente della Repubblica di Indonesia, Joko Widodo. ...'Ho avuto un lungo colloquio con la ministra degli Affari europei francese', Laurence Boone, 'il colloquio- Macron, i toni sono stati evidentemente molto sereni rispetto ai giorni ...Il ministro forzista attacca le ong: “Danno appuntamenti sul mare” ai barconi. E chiede un consiglio Affari Interni ed Esteri congiunto con un obiettivo ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...