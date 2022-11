Coppia gay inglese respinta 31 volte riesce a sposarsi in Chiesa | “L’amore è amore”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Unaomosessuale britannica che ha dichiarato di essere stata31perinè finalmente convolata a nozze. I due, al 32esimo tentativo di richiesta di matrimonio nelle chiese del sud-est londinese, Shane Yerrell, 39 anni, e David Sparrey, 30 anni, hanno finalmente ottenuto il via libera. La cerimonia si è svolta nella Wansted United Reformed Church di East London, il mese scorso, come riporta il Bristol Post. Ladi innamorati, originaria di Waltham Abbey, nell’Essex, aveva deciso inizialmente di aspettare a, ma un grave problema di salute ha fatto cambiare loro idea e così Shane e David hanno iniziato a cercare un posto per il loro giorno speciale. Fermamente credenti, avevano deciso che la loro unione non avrebbe ...

Altalex

Unaomosessuale britannica che ha dichiarato di essere stata respinta 31 volte per sposarsi in chiesa è finalmente convolata ...si sposa dopo che 31 chiese hanno respinto la loro richiesta Jennifer Aniston, il toccante messaggio di addio al padre Nella dedica social la Aniston riflette sulla data della scomparsa ... Coppie di fatto gay: no alla pensione di reversibilità - Podcast Oltre 30 chiese prima di poter pronunciare il fatidico sì. Si è conclusa il mese scorso a Waltham Abbey, Essex Wanstead, l'Odissea di Shane Yerrell, 39 anni, e ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...