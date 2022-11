Chiusura del GF Vip 7 | hanno deciso quando La data scoperta dopo gli ultimi fatti

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 14 novembre 2022) Probabilmente una edizione più movimentata, in oltre vent’anni di storia del reality in questione, non c’era mai stata. Al GF Vip 7 sta succedendo davvero di tutto e Alfonso Signorini ha inaugurato la nuova dimora, e il nuovo cast, soltanto da due mesi. Squalifiche, Covid. Ma quanto durerà quest’anno il gioco televisivo? Ormai ci si può aspettare qualsiasi cosa da Alfonso Signorini e dal GF Vip 7. Proprio ora che il programma stava riacquistando un po’ di pepe, grazie ai nuovi arrivati, il Covid, insieme a questi, è arrivato e ha rovinato ancora tutto. Gli ascolti sono alle stelle e, nonostante tutto, sembra che durerà ancora per tanto. GF Vip 7, le notizie sulla fine del reality Che sarebbe durato più di qualsiasi altra edizione era abbastanza chiaro, ma meno la vera e propriadi fine. Il GF Vip 7 molto probabilmente durerà ...