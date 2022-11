Bruscolotti | Kim classico difensore dei miei tempi con dei bei piedi' '

(Di lunedì 14 novembre 2022) A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Beppe, ex capitano del Napoli. Queste le sue parole: "Se mi rivedo in Di Lorenzo? Sì, per l’applicazione, professionalità, modo di essere. È un vero leader e sta giocando alla grande, è sempre presente. Credo proprio sia uno dei migliori terzini del Mondo, al momento. -afferma- Marca benissimo, si propone altrettanto bene, più di me. Kim è ildeie in più ha dei bei, piazza la stoccata, il gol, avrà un grande futuro. È stato un bel gesto chiedere scusa. Avversario più duro? C’erano giocatori che prediligevano il contatto fisico con i difensori, tipo Boninsegna. Oggi tra VAR e tutto il resto, dove vuoi andare? (ride, ndr). ...

