Ballando con le Stelle 2022 | l' espulsione di Montesano e la brutta figura della Rai

queste parole, Enrico Montesano , chiarisce che non è d'accordola decisione presa dalla Rai di eliminarlo dale Stelle . L'attore è stato mandato via dal programma a causa della ......probabilmente conoscevano l'esistenza della Decima Mas prima che Enrico Montesano indossasse una maglietta nerai suoi simboli e il motto stampato dietro la schiena alle prove dile ...La dirigenza Rai decide si espellere Enrico Montesano dal programma di Rai1 per aver indossato durante le prove una maglietta con un simbolo neofascista: è possibile, però, che nessuno lo abbia previs ...«Il nostri miracolo», con queste parole Elisa D'Ospina annuncia ai suoi follower di essere incinta. La modella curvy ha condiviso sul suo account una dolce clip in cui mostra ...