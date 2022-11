Amici | doccia fredda per Anna Pettinelli | l’ex storico diventa papà

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 14 novembre 2022) Solo lo scorso giugnoe Stefano Macchi, suo compagno da quasi otto anni, si dicevano addio. Nel mentre la professoressa di21 veniva “licenziata” da Maria De Filippi (ragion per cui in questa edizione del talent non la vediamo) e si trovava a doversi reinventare sia in campo professionale che in campo sentimentale. Nel frattemposi fidanzata in tempo record con la modella curvy Elisa D’Ospina e poco fa la coppia ha annunciato di aspettare un bambino. Notizia inaspettata perprof di21La storia d’amore trae Stefano Macchi è finita da pochi mesi e già l’uomo, noto doppiatore ...