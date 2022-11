Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 14 novembre 2022) Gli eventi datati 14Il 14ha anche tinte giallorosse. Compie oggi novant’anni Piero Biagini, undici presenze in Serie A con la Roma nell’annata 1955-’56: nel massimo campionato ha vestito anche la maglia della Lucchese. Mezzo secolo invece per Dario Rossi, il quale aveva esordito a Lecce il 3 marzo 1991: in quella stagione debuttò anche in Coppa Uefa, diciassette giorni dopo contro l’Anderlecht. E il 142001 se ne andava Juan Carlos Lorenzo, che da tecnico giallorosso –successore di Luis Mirò, il quale aveva rilevato Alfredo Foni- sollevò la Coppa Italia di cinquantasette anni fa. Ma questa è una storia che merita un racconto a parte. P.S. A proposito di tecnici: esattamente trent’anni fa se ne andava ErnsT Happel, il primo allenatore ad aver sollevato la Coppa Campioni/Champions League con due club diversi. ...