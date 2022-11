VIDEO Max Verstappen subisce il doppio sorpasso di Sainz e di Hamilton nella Sprint Race a Interlagos

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) Unadi tenore più basso del previsto per l’olandese Max. Il due volte campione del mondo aveva voglia di vincere anche questa prova a(Brasile) per partire domani in pole-position e realizzare un nuovo assolo. Qualcosa non è andato per il verso giusto. La scelte delle gomme medie, probabilmente, non è stata delle più felici e nei fatti Max non era veloce come le Mercedes di George Russell e di Lewise della Ferrari di Carlos. Per questo ha dovuto subire i sorpassi dei rivali in pista e concludere in una quarta posizione anonima per lui. Di seguito ilSORPASSIFoto: LiveMedia/Florent Gooden / Dppi/DPPI