Tumore alla prostata | la prevenzione resta l’arma migliore

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 13 novembre 2022) La campagna in corso. Contro questo, Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ha istituito da molti anni la «Campagna Percorso Azzurro». Per tutto il mese di dicembre sono a disposizione visite specialistiche urologiche al costo simbolico di 30 euro a Trescore e Seriate.