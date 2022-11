Monza-Salernitana 3-0 | tris biancorosso

(Di domenica 13 novembre 2022) (Adnkronos) – Ilbatte 3-0 lain un match della 15/a giornata di Serie A disputato all’U-Power Stadium della città brianzola. A decidere l’incontro le reti di Carlos Augusto al 24?, Dany Mota al 35? e Pessina su rigore al 76?. Ospiti in dieci uomini dal 74? per l’espulsione di Candreva al 74?. In classifica i granata sono dodicesimi insieme all’Empoli con 17 punti, uno in più dei biancorossi allenati da Palladino. Funweek.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Bentegodi' tra il Verona di Bocchetti e lo Spezia di Gotti e quello dello 'U - Power Stadium' tra ildi Palladino e ladi Nicola in tempo realeIl Verona ed ilricevono rispettivamente lo Spezia e lanella 15esima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno ...La partitadi Domenica 13 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Terminano i match delle 15, validi per la 15ª giornata di Serie A. MONZA-SALERNITANA - All'U-Power Stadium il Monza batte 3-0 la Salernitana. I padroni di casa la sbloccano al 25’ con Mota Carvalho ch ...