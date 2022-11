Luigi Dall’Igna sui trionfi della Ducati | “Un anno fantastico | difficile da realizzare”

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) Il giusto epilogo. Gara-2 del GP di Indonesia, penultimo appuntamento del Mondiale 2022 di Superbike, ha sorriso al turco Toprak Razgatl?o?lu su Yamaha, ma è stato il luogo del trionfo per ladello spagnolo Alvaro Bautista, giunto in piazza d’onore. Toprak ha fatto il suo, volendo difendere fino alla fine il suo titolo 2021 e facendo l’en plein a Mandalika: prima e seconda manche e la Superpole Race conquistate. Non è bastato per tenere in vita questo campionato che Bautista ha dominato e dunque titolo alla Rossa che torna a distanza di 11 anni, ricordando il successo di un altro spagnolo, ovvero Carlos Checa nel 2011. Un 2022 speciale per la Casa di Borgo Panigale che così replica quanto fatto in MotoGP con Francesco Bagnaia. Tra chi era ai box a fare festa, c’era anche, a capo del progetto ...